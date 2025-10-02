Trânsito

Colisão com carro
Notícia

Motociclista de 19 anos morre em acidente na RS-528, em Palmitinho

Cleiton Uéslei Machado Queiróz foi fechado por um veículo na rodovia; ele chegou a ser socorrido com vida, mas acabou falecendo no hospital

Rebecca Mistura

Repórter

