Motociclista de 19 anos morre em acidente na RS-528, em Palmitinho

Queiróz pilotava uma motocicleta Honda 150 XT. Dejair de Castro / Rádio Cultura FM

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente na RS-528 por volta das 18h da quarta-feira (1°), em Palmitinho, no norte do Estado. Ele foi identificado como Cleiton Uéslei Machado Queiróz.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Queiróz pilotava uma motocicleta Honda 150 XT pela rodovia, no km 1, quando teve a frente cortada por um carro que realizava conversão sobre a pista.

O condutor chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Palmitinho, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, também de 19 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou negativo. Ambos estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regularizada. A Polícia Civil investiga o caso.