Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285, em Panambi

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente na noite desta quarta-feira (8) na BR-285, em Panambi, no Noroeste do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 20h30min, no quilômetro 417,4 da rodovia, e envolveu uma caminhonete Fiat Toro, com placas de Santo Ângelo, e uma motocicleta Honda XRE 190, emplacada em Panambi.

De acordo com a PRF, a caminhonete saía do pátio de um posto de combustíveis quando colidiu transversalmente com a motocicleta, que seguia no sentido Pejuçara–Panambi. O condutor da moto, natural de Panambi, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

O motorista da caminhonete, de 31 anos, e os passageiros do veículo não se feriram.