Jovem de 18 anos morre em acidente na RS-324 em Pontão

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente na RS-324 em Pontão na noite desta quinta-feira (2). Foi por volta das 20h30min, na altura do quilômetro 137.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o jovem dirigia um Honda Civic no sentido Pontão a Ronda Alta quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em árvores que estavam às margens da rodovia.

Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Passo Fundo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele não teve a identidade divulgada.

Na manhã desta sexta-feira (3), policiais realizam a remoção do veículo. O bloqueio é total em ambos os sentidos. Não há previsão para liberação.