Jovem de 18 anos morre em acidente na RS-324 em Pontão

Motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em árvores às margens da rodovia na noite de quinta-feira (2)

