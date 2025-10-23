Identificados os dois motoristas que morreram após caminhões colidirem e pegarem fogo na BR-386

Foram identificados os dois motoristas que morreram no acidente entre dois caminhões na BR-386, em Fontoura Xavier, no norte do Estado. A colisão aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (23), na altura do km 272.
Carlos Eduardo Rosado Silveira, 26 anos, dirigia um caminhão de frutas, e Ademar Fleck, 66, transportava uma carga de soja.
Os dois corpos já foram removidos, mas os veículos ainda não haviam sido retirados da via até o começo da tarde. O trânsito permanece no sistema pare e siga no trecho — a previsão é de que o fluxo seja normalizado até as 13h30min.
Colisão e incêndio
Os dois caminhões colidiram frontalmente por volta das 6h30min, causando um incêndio no local, que só foi controlado por volta das 7h40min.
Eduardo Rosado Silveira foi arremessado do veículo, já Ademar Fleck foi encontrado carbonizado. As causas e circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.