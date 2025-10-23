Trânsito

Em Fontoura Xavier
Notícia

Identificados os dois motoristas que morreram após caminhões colidirem e pegarem fogo na BR-386

Acidente ocorreu na altura do km 272 da rodovia no começo da manhã desta quinta-feira

Rebecca Mistura

Repórter

