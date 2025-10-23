Identificados os dois motoristas que morreram após caminhões colidirem e pegarem fogo na BR-386

Colisão aconteceu na altura do km 272 da rodovia. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Foram identificados os dois motoristas que morreram no acidente entre dois caminhões na BR-386, em Fontoura Xavier, no norte do Estado. A colisão aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (23), na altura do km 272.

Carlos Eduardo Rosado Silveira, 26 anos, dirigia um caminhão de frutas, e Ademar Fleck, 66, transportava uma carga de soja.

Os dois corpos já foram removidos, mas os veículos ainda não haviam sido retirados da via até o começo da tarde. O trânsito permanece no sistema pare e siga no trecho — a previsão é de que o fluxo seja normalizado até as 13h30min.

Colisão e incêndio

Os dois caminhões colidiram frontalmente por volta das 6h30min, causando um incêndio no local, que só foi controlado por volta das 7h40min.