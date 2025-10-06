Trânsito

Noroeste do RS
Identificadas as quatro vítimas de capotamento na RS-342, em Independência

Ocupantes do veículo transitavam no sentido Catuípe a Independência quando o motorista perdeu o controle da direção. Uma mulher sobreviveu

Rebecca Mistura

Repórter

