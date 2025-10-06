Identificadas as quatro vítimas de capotamento na RS-342, em Independência

Carro pegou fogo após capotar. CRBM / Divulgação

Foram identificadas pela Polícia Civil as quatro vítimas de um acidente na RS-342 em Independência, no noroeste do Estado. O capotamento aconteceu na madrugada de domingo (5), no trevo de acesso à cidade.

Os dois homens e as duas mulheres são:

Luana Siqueira , 32 anos

, 32 anos Eliel de Oliveira da Rosa , 19 anos

, 19 anos Gerson Luis Schafer , 55 anos

, 55 anos Geneci da Silva, 55 anos

A polícia não soube informar se há parentesco entre as vítimas ou qual era o destino dos ocupantes do veículo Chevrolet Cruze.

Segundo o delegado João Vittorio Barbato, mais detalhes serão conhecidos a partir do relato da única sobrevivente do acidente, uma mulher de 39 anos, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio.

Carro pegou fogo

Os cinco ocupantes estavam no Chevrolet Cruze que transitava no sentido Catuípe-Independência, quando saiu da rodovia, capotou e parou em uma pista de atletismo na margem da estrada.

Duas vítimas que estavam na parte da frente do veículo foram arremessadas para fora. Outras três, que estavam no banco traseiro, foram retiradas do carro por moradores do local. O veículo pegou fogo instantes depois de as vítimas terem sido retiradas.

Três ocupantes morreram no local e um chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A única sobrevivente está em estado grave.

