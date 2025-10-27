Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhonete na RS-463, em Tapejara

Um homem de 41 anos morreu em um acidente na RS-463, em Tapejara, norte do Estado, na noite de domingo (26). A colisão aconteceu por volta de 22h, no km 29 da rodovia.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima conduzia um Gol no sentido Tapejara a Vila Lângaro, quando teria invadido a pista contrária.

O carro colidiu frontalmente com uma caminhonete Fiat Strada. O condutor do Gol morreu no local.

Na caminhonete estavam motorista e passageira, que foram socorridos ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara. O estado de saúde deles não foi informado.