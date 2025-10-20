Homem morre em colisão frontal entre caminhonete e caminhão em Ijuí

Um homem de 58 anos morreu em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão na BR-285 em Ijuí, no noroeste do Estado, na noite de domingo (19). O caso aconteceu no km 456 da rodovia, no perímetro urbano da cidade.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da caminhonete transitava no sentido de Ijuí a Bozano quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão.
O motorista da caminhonete, natural de Jóia, foi encaminhado em estado grave para atendimento no Hospital de Clínicas de Ijuí, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão não se feriu.
Os dois veículos tinham placas de Augusto Pestana. As causas do acidente são investigadas.