Trânsito

Na BR-285
Notícia

Homem morre em colisão frontal entre caminhonete e caminhão em Ijuí

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da caminhonete invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão

Rebecca Mistura

Repórter

