Homem morre em acidente na BR-285, em Mato Castelhano

Motorista do Corsa morreu no local após colidir com caminhão na BR-285. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Um homem morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na manhã desta segunda-feira (27) em Mato Castelhano, no norte do Estado. A colisão frontal aconteceu por volta das 7h no km 275 da rodovia.

O condutor de um Corsa, emplacado em Passo Fundo, bateu de frente com um caminhão e morreu no local. Ele ainda não foi identificado. Já o motorista do caminhão não se feriu.

