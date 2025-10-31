Trânsito

Homem morre após sair da pista na RS-324, em Marau

Vítima de 38 anos conduzia um Hyundai Creta quando perdeu o controle do veículo durante a madrugada desta sexta-feira (31)

Paula Neiman

