Homem morre após sair da pista na RS-324, em Marau

Motorista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 38 anos morreu em um acidente por volta das 2h30min desta sexta-feira (31) na RS-324, em Marau, na região norte do Estado. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista conduzia um Hyundai Creta, com placas do município, quando perdeu o controle do veículo no quilômetro 218 da rodovia.

O carro saiu da pista e parou em uma área de vegetação às margens da estrada. Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

Leia Mais Colisão frontal na BR-293 deixa quatro pessoas feridas em Pinheiro Machado