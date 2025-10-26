Trânsito

Mais de sete anos depois
Notícia

Homem acusado de atropelar e matar ciclista em Passo Fundo será julgado nesta semana

Jonatas Conterno morreu aos 37 anos após de ter sido atingido pelas costas por um carro em alta velocidade enquanto pedalava às margens da RS-153

Günther Schöler

Tatiana Tramontina

