Homem acusado de atropelar e matar ciclista em Passo Fundo será julgado nesta semana

Atropelamento aconteceu em 13 de fevereiro de 2018, na RS-153, em Passo Fundo. Reprodução RBS TV / Divulgação

Após mais de sete anos, está marcado para terça-feira (28) o júri de Manoel Fernandes, acusado de atropelar e matar o médico Jonatas Conterno na RS-153, em Passo Fundo, no norte do Estado. O julgamento acontecerá no Fórum da cidade, a partir das 9h.

O caso aconteceu em 13 de fevereiro de 2018, quando Conterno, 37 anos, foi atingido pelas costas por um carro em alta velocidade enquanto pedalava às margens da rodovia, nas proximidades do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ele morreu no local. Ele era casado e pai de um filho de três meses.

O motorista fugiu sem prestar socorro, mas, minutos depois, foi preso no bairro Nenê Graeff ao bater o Fiat Brava que conduzia contra o portão de uma casa. Fernandes foi detido em flagrante por homicídio culposo e embriaguez ao volante, e solto dois meses depois.

No dia do atropelamento, Conterno havia combinado de pedalar com o sogro, Valdir Pavan. Por conta de outros compromissos, Pavan não conseguiu encontrar Conterno a tempo e, ao tentar contato, não obteve resposta.

— Ele deixou um filho de quatro meses que, praticamente, não conheceu o pai. Era um grande médico. Não tem explicação uma dor dessas. Foi muito pesado. Dói ouvir o filho dele dizer que queria ter visto o pai dele pelo menos uma vez na vida. Dói — afirma.

Para o advogado Renato Lemos, que representa a família do ciclista, a expectativa é de que o julgamento traga uma resposta após anos de espera (confira a nota na íntegra abaixo).

A defesa do réu, representada pela advogada Andréia Tavares, sustenta que o caso deve ser tratado como um acidente de trânsito, sem a intenção de matar.

— A defesa vai atuar com tranquilidade, vai trazer o que de fato aconteceu. É uma situação que a defesa entende que é um acidente de trânsito. Manoel, em momento algum saiu para matar ninguém naquele dia. A denúncia traz um homicídio qualificado. A defesa vai pedir a desclassificação e vamos levar o homicídio culposo, não com dolo — afirma.

O que diz a defesa da família