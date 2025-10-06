Duas pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus em Espumoso

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um ônibus motor-home na noite deste domingo (5), na RS-817, em Espumoso, no norte do Estado. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão frontal aconteceu por volta das 20h15min, no quilômetro 16 da rodovia.

As vítimas são os dois ocupantes de um Ford Focus, que seguia no sentido Espumoso–Campos Borges. Em uma curva, o carro colidiu frontalmente com o motor-home, saiu da pista e capotou.

Leia Mais Quatro pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na RS-342, em Independência



