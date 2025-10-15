Com duplicação e novo trevo, obras nos distritos industriais de Passo Fundo têm investimento de R$ 31 milhões

Duas obras estão em andamento em Passo Fundo, no norte do Estado, com o objetivo de melhorar o acesso aos distritos industriais da cidade. Os investimentos nas localidades de Valinhos e Invernadinha somam R$ 31,2 milhões.
A expectativa é que, além de facilitar o trânsito, as melhorias contribuam para o desenvolvimento econômico da região, atraindo novas empresas.
Na RS-324, onde fica o Distrito Industrial Valinhos, por exemplo, está sendo construído um novo trevo e duplicado um trecho de quase dois quilômetros. O caminhoneiro Sandro Gonçalves comemorou a novidade.
— É muito importante para facilitar a vida e preservar a vida. Vai ter mobilidade, então vai melhorar — avaliou.
O projeto do novo trevo foi desenvolvido por empresários da cidade e apresentado à prefeitura. Por se tratar de uma estrada estadual, o município solicitou autorização ao governo do RS para executar a obra, que tem investimento de mais de R$ 18 milhões.
Cerca de 40% dos trabalhos estão concluídos, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026. Quem passa pelo trecho diariamente aguarda com ansiedade a finalização das obras.
— Estava precisando. Hoje as empresas vão procurar o melhor lugar, o melhor movimento. Sem dúvida que vai favorecer — disse o representante de vendas José Platuticnik.
Adaptações para veículos pesados
No outro extremo da cidade, o acesso ao Distrito Industrial Invernadinha também passa por obras. Serão asfaltados quase cinco quilômetros, com alargamento de cinco ruas.
No local, o maior desafio é o trânsito de veículos pesados. A média diária de circulação é de 500 caminhões no trecho.
— Estamos corrigindo a rampa desta rua com o alargamento, porque é um local com trânsito pesado de caminhões. A obra resolve problemas de drenagem e amplia a via — explicou o secretário de Obras de Passo Fundo, Rubens Astolfi.
O investimento no Distrito Industrial Invernadinha é de R$ 13,2 milhões, sendo mais da metade proveniente de contrapartida do Ministério das Cidades. Os trabalhos também devem ser finalizados até a metade de 2026.
— A obra será entregue no primeiro semestre do ano que vem. Está na fase inicial, com terraplanagem e drenagem, e segue o cronograma pactuado com as empresas contratadas — finaliza o secretário.
