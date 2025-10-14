Carro cai em ribanceira e deixa um morto em Marcelino Ramos

Carro capotou várias vezes e parou com os pneus virados para cima. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 67 anos morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no início da noite de segunda-feira (13) em Marcelino Ramos, município de 4,3 mil habitantes no norte gaúcho.

O caso foi por volta das 18h na Rua Erechim, principal acesso à cidade no sentido Marcelino Ramos–Viadutos.

Segundo a Polícia Civil, o veículo conduzido pela vítima saiu da pista pelo lado direito e, ao tentar retornar, atravessou a rua e desceu uma ladeira de aproximadamente 100 metros.

Durante a descida, o carro capotou várias vezes e parou com os pneus virados para cima. O motorista foi arremessado para fora do automóvel e morreu no local.

Sua esposa, de 60 anos, que também estava no carro, permaneceu dentro do veículo. Ela foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao Hospital de Marcelino Ramos. Depois, foi transferida para Erechim, onde permanece em estado estável.