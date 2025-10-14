Trânsito

A cerca de 100 metros
Notícia

Carro cai em ribanceira e deixa um morto em Marcelino Ramos

Acidente foi depois de saída de pista. Motorista foi arremessado para fora do automóvel e morreu no local

Emerson Carniel

emerson.carniel@rbstv.com.br

