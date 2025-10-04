Trânsito

Norte do RS
Notícia

Caminhão é removido e trânsito volta a ser liberado na RS-135, entre Passo Fundo e Coxilha

Acidente aconteceu por volta das 9h40min e trecho ficou bloqueado por mais de duas horas

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS