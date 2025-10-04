Caminhão é removido e trânsito volta a ser liberado na RS-135, entre Passo Fundo e Coxilha

Trânsito foi liberado em meia pista às 11h30min. CRBM / Divulgação

Foi removido após o meio-dia o caminhão tanque que bloqueava a RS-135, entre Passo Fundo e Coxilha, no norte do Estado. O veículo ficou sobre a pista por mais de duas horas, desde as 9h40min.

O trânsito no trecho já está totalmente liberado. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão seguia de Passo Fundo a Coxilha quando, por motivos desconhecidos, saiu parcialmente da pista na altura do km 17.

A rodovia ficou totalmente bloqueada por duas horas, até a liberação em meia pista às 11h30min. A RS-135 foi liberada no começo da tarde.

Não há registro de outro veículo envolvido no acidente, nem de feridos. A Brigada Militar esteve no local fazendo a sinalização.