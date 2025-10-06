Acidente na RS-324 deixa duas pessoas feridas em Marau

Colisão frontal deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (6). Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas em Marau, no norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (6). A ocorrência foi registrada no km 209 da RS-324, por volta das 13h.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu três veículos: um Fiat Toro com placas de Marau, um Chevrolet Ônix de Passo Fundo e um caminhão com placas de Chapecó (SC). Não há informação da dinâmica do acidente.

Leia Mais Identificadas as quatro vítimas de capotamento na RS-342, em Independência

O condutor do Ônix, de 34 anos, e a condutora da Toro, de 35 anos, sofreram ferimentos. Eles foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Cristo Redentor (HCR), ambos em estado estável.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) segue no local orientando o trânsito, que já está liberado. As causas do acidente agora serão investigadas.

Leia Mais Mudança no trânsito altera sentido da Rua Antônio Araújo, em Passo Fundo