Trânsito

Norte do RS
Notícia

Acidente na RS-324 deixa duas pessoas feridas em Marau

Um homem de 34 anos e uma mulher de 35 foram encaminhados para o Hospital Cristo Redentor (HCR) em estado estável

Tatiana Tramontina

Repórter

