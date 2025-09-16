Veja o momento do acidente entre micro-ônibus e van que deixou 16 feridos em Passo Fundo

Van derrapou na pista molhada antes de colidir com o micro-ônibus. Câmeras de monitoramento / Reprodução

Câmeras de monitoramento flagraram a colisão entre um micro-ônibus e uma van na noite de segunda-feira (15), na RS-324 em Passo Fundo. O acidente que deixou 16 feridos foi por volta das 18h40min, próximo ao Caixeiral Campestre.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o micro-ônibus colidiu frontalmente na lateral de uma van. Nas imagens, é possível ver o momento em que a van derrapa na pista molhada pela chuva antes de bater (assista abaixo).

O motorista da van ficou ferido e precisou ser retirado das ferragens. As outras 15 vítimas estavam no micro-ônibus, não tiveram lesões graves e foram resgatados conscientes.

Após a colisão, seis pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas (HC) e já tiveram alta.

Outras seis foram para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e quatro para o Hospital Municipal de Passo Fundo. As instituições não divulgaram atualizações sobre os estados de saúde.

As causas do acidente agora serão investigadas.