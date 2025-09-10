Um homem e três crianças ficam feridos em acidente no bairro Boqueirão, em Passo Fundo

Um homem e três crianças ficaram feridos em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (10) em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso aconteceu no bairro Boqueirão.

A colisão foi registrada no cruzamento da Rua Uruguai com a Rua Mascarenhas, por volta 15h30min, próximo à sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um veículo Gol e um caminhão. Os quatro feridos estavam no carro, foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) com escoriações, mas em estado estável.