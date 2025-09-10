Trânsito

Norte do RS
Notícia

Um homem e três crianças ficam feridos em acidente no bairro Boqueirão, em Passo Fundo

Colisão foi registrada no cruzamento das ruas Uruguai e Mascarenhas. Vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo

Tatiana Tramontina

Repórter

