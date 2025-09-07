Trânsito

Três pessoas morrem em acidente na RS-475 em Getúlio Vargas

Colisão transversal foi registrada no km 39 na madrugada deste domingo. Outras duas mulheres foram encaminhadas para um hospital de Erechim

Tatiana Tramontina

Repórter

