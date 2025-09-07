Três pessoas morrem em acidente na RS-475 em Getúlio Vargas

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na RS-475 em Getúlio Vargas, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada no km 39 por volta da 1h10min.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão transversal envolveu um veículo Jetta e um Voyage.

Os condutores dos dois veículos morreram no local, além de um caroneiro do Voyage. Ainda segundo o CRBM, o motorista do Jetta tinha 39 anos. Os dois homens que morreram no outro carro tinham 25 anos.

Outras duas mulheres que também estavam no veículo foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas e, posteriormente, para o hospital de Erechim.