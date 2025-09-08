Três garis ficam em estado grave após acidente com caminhão de lixo em Entre-Ijuís

Três garis tiveram ferimentos graves após acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (8) em Entre-Ijuís, município de 9,1 mil habitantes do noroeste gaúcho.

Conforme a Polícia Civil, o caminhão que fazia a coleta de lixo seguia na Avenida Integração, perto do trevo da BR-285, por volta de 1h50min quando foi atingido na traseira por uma caminhonete Fiat Toro.

Leia Mais Motorista sofre acidente e abandona o carro com quase 250 quilos de maconha na BR-386

Os garis estavam na parte de trás do caminhão e sofreram ferimentos graves. Um deles, de 36 anos, teve as duas pernas amputadas. Os outros dois homens, de 35 e 37 anos, estão internados com muitas lesões, mas em estado estável.

O motorista da caminhonete, de 37 anos, fez o teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez ao volante. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhado ao Presídio Regional de Santo Ângelo.

Garis estavam no segundo dia de trabalho

Conforme a empresa Coletarlix, contratada pela prefeitura para realizar a coleta de lixo de Entre-Ijuís, o acidente aconteceu no segundo dia de trabalho dos garis na companhia.

— Em comum acordo, estávamos fazendo a coleta na madrugada nesta via devido ao grande fluxo do dia. Infelizmente nossos coletores sofreram lesões graves. Nunca tínhamos passado por tal situação — disse Rodrigo Rosa, coordenador da empresa.