Trânsito

Pare e siga
Notícia

Trânsito na RS-324 é bloqueado para remoção de carreta tombada em Marau

Operação começou às 8h30min desta quarta-feira. Brigada Militar orienta o trânsito no trecho

Rebecca Mistura

Repórter

