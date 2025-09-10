Trânsito na RS-324 é bloqueado para remoção de carreta tombada em Marau

Caminhão tombou na RS-324, em Marau, no fim da tarde de domingo. CRBM / Divulgação

O trecho da RS-324 próximo à localidade de Nossa Senhora da Mortandade, em Marau, no norte do Estado, está bloqueado desde as 8h30min desta quarta-feira (10).

Uma operação para a retirada de um caminhão tombado interrompe o trânsito no km 207 por cerca de duas horas. A remoção será feita com um guincho. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) vai organizar o tráfego no sistema pare e siga em uma das faixas, para reduzir os transtornos aos motoristas.

O caminhão, emplacado no município de Ermo (SC), tombou às margens da rodovia no fim da tarde de domingo (7). O motorista não ficou ferido.