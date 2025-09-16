Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Trânsito na BR-285 em Saldanha Marinho é liberado após 15h de bloqueio

Rodovia ficou totalmente bloqueada após uma carreta tombar por volta das 22h da segunda-feira (15)

Tatiana Tramontina

Repórter

