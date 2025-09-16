Trânsito na BR-285 em Saldanha Marinho é liberado após 15h de bloqueio

Veículo ficou atravessado na pista da BR-285. PRF / Divulgação

O trecho da BR-285 em Saldanha Marinho, no noroeste gaúcho, teve o trânsito liberado na tarde desta terça-feira (16). A via ficou totalmente bloqueada por mais de 15h na altura do km 369 após acidente com carreta na noite de segunda (15).

O veículo tombou por volta das 22h, a três quilômetros do trevo de acesso ao município. Não há registro de feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a liberação da pista por volta das 13h30min desta terça-feira (16).