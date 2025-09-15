Quem são os jovens moradores de Passo Fundo vítimas de acidente em Gravataí

Robson Stradiotti e Anthony David Morales Davila morreram no local do acidente. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Foram identificadas as duas vítimas que morreram em um acidente de trânsito na RS-118, em Gravataí, na madrugada desta segunda-feira (15). Elas são Robson Stradiotti, 24 anos, e Anthony David Morales Davila, 21, de origem venezuelana. Ambos eram moradores de Passo Fundo, no norte do Estado.

A colisão foi por volta das 5h, no km 11 da rodovia, no sentido Gravataí–Sapucaia do Sul.

Leia Mais Homem morre em acidente entre carro e carreta na RS-404 em Ronda Alta

O veículo Fiat Palio em que as vítimas estavam bateu contra o guard-rail do canteiro central da rodovia. Após a colisão, houve um princípio de incêndio, controlado por policiais rodoviários.

Robson e Anthony não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Não há informações da causa do acidente. Por volta das 8h20min, o trabalho da perícia e a remoção do carro foram concluídos e a rodovia foi liberada.