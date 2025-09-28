Quem são as quatro vítimas da mesma família que morreram em acidente na BR-285, em Entre-Ijuís

Acidente aconteceu na tarde de sábado (27). Márcio Santos / Caçadores de Notícias

Foram identificadas as duas mulheres e os dois homens que morreram em um acidente na BR-285 em Entre-Ijuís, no noroeste do Estado, na tarde deste sábado (27).

As vítimas são Ana Paula Fernandes Diello dos Santos, 25 anos, Jonathan Fernandes Diello, 26, e Samara Fernandes, 28, todos irmãos. Ana Paula estava de aniversário um dia antes do acidente, na sexta-feira (26).

A quarta vítima foi identificada como Gabriel Antônio Soares dos Santos, de 28 anos, marido de Ana Paula.

O acidente

A colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão no trecho próximo à localidade de Esquina Gaúcha, por volta das 14h50min.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as quatro vítimas ocupavam um Corsa com placas de Panambi e morreram carbonizadas.

O carro em que a família estava bateu de frente em um caminhão com placas de Vitória das Missões. O motorista saiu ileso. Ele fez o teste do bafômetro que não indicou a ingestão de álcool.