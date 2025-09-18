Trânsito

Em Seberi e Passo Fundo 
Notícia

PRF multa duas carretas por excesso de peso no norte do RS; uma tinha 16 toneladas além do permitido

Veículos transportavam feijão e areia. Caminhões foram autuados e tiveram transbordo da carga excedente

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS