PRF multa duas carretas por excesso de peso no norte do RS; uma tinha 16 toneladas além do permitido

Na manhã desta quinta-feira (18), duas carretas com mais de 25 toneladas de excesso de peso foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transitando por rodovias do norte gaúcho.

Na BR-386, em Seberi, um caminhão transportava mais de 9,8 toneladas de feijão acima do limite legal. O veículo carregado no Paraná seguia para Faxinal do Soturno, na cidade na Região Central.

Ao verificar os documentos fiscais, os agentes constataram que a capacidade máxima de carga era de 58,5 toneladas, mas o conjunto pesava 68,3 toneladas.

Já durante outra abordagem ao longo da manhã, na BR-285, uma carreta transportava areia por Passo Fundo e tinha mais de 16 toneladas de excesso de peso. A carga havia saído de Santa Maria.

Diante da irregularidade, os caminhões foram autuados e retidos para o transbordo da carga excedente.

Conforme a PRF, o excesso de peso compromete a segurança viária, reduz a eficiência dos sistemas de frenagem das carretas, impacta a fluidez do trânsito e causa danos ao pavimento das rodovias.

No último domingo (14), os agentes também flagraram uma carreta que transportava milho, com 22,7 toneladas de excesso na BR-386, em Iraí, também no norte do RS.