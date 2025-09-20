Ônibus que transportava religiosos tomba em Cruz Alta

Veículo estava a caminho de Santa Maria. Marcio Santos / Caçadores de Notícias / Reprodução

Um ônibus que transportava religiosos tombou no início da tarde deste sábado (20) em Cruz Alta. O acidente ocorreu no km 145 da RS-342. Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paula.

Leia Mais Motociclista morre em acidente na RS-118 em Gravataí

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Cruz Alta, a excursão de uma igreja saiu de Santa Rosa, no Noroeste do Estado, com destino à Santa Maria, na região Central.