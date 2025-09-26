Obras de duplicação no trevo da BR-285 na nova usina de etanol de Passo Fundo devem ser entregues até o fim de 2025

Faixa está em fase de terraplanagem. Eduarda Costa / Agencia RBS

As obras do trevo de acesso à usina de etanol da Be8, em Passo Fundo, que está em construção às margens da BR-285, devem ser entregues até o fim do ano.

O trevo e a via que será duplicada começaram a tomar forma neste mês. O objetivo é facilitar e tornar mais seguro o trânsito de caminhões e máquinas que levarão equipamentos para a obra, e posteriormente, a matéria prima para abastecer a usina.

— Vamos duplicar todo esse trecho da usina para facilitar a entrada e saída dos caminhões, que deve ser intenso durante a obra e depois, com a chega da usina e do ponto de combustível. Fizemos um investimento importante e que vai trazer ainda mais desenvolvimento econômico para nossa região — resume o presidente da Be8, Erasmo Battistella.

As obras da nova usina já completaram um ano, e estão em 24% prontas. A fase atual é de fabricação de equipamentos, e início de algumas estruturas pré-moldadas acima do solo, como da caldeira, que vai gerar vapor e energia para sustentar toda a planta da usina.

Atualmente 450 profissionais atuam no espaço, que tem previsão de atingir o pico de trabalho em março de 2026, com 1,2 mil funcionários. O investimento foi superior a R$ 1 bilhão.