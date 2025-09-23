Mulher morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-158 em Cruz Alta

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na BR-158, em Cruz Alta, no noroeste gaúcho. A colisão envolveu dois carros e aconteceu na noite de segunda-feira (22), no quilômetro 218 da rodovia.

A colisão envolveu um VW Polo emplacado em São José dos Pinhais (PR) e um Fiat Palio de Cruz Alta.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Polo seguia no sentido Tupanciretã a Cruz Alta quando bateu na lateral no Palio, que cruzava a pista para entrar em estrada vicinal.

Uma das passageiras do Palio, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em atendimento no Hospital São Vicente de Paulo. Ela era natural de Cruz Alta. O condutor de 58 anos e um passageiro menor, de 12 anos, tiveram ferimentos graves. O condutor do Polo, de 35 anos, teve lesões leves.