Motorista que bateu em caminhão do lixo e deixou três garis em estado grave vai a prisão preventiva; câmeras flagraram colisão

A Justiça converteu a prisão do motorista que bateu em um caminhão do lixo e deixou três garis feridos em Entre-Ijuís, no noroeste gaúcho, na madrugada de segunda-feira (8), para preventiva. O homem de 37 anos foi preso em flagrante depois que o teste do bafômetro identificou que ele dirigia embriagado no momento da colisão.

Os três garis estavam na parte de trás do caminhão de coleta de lixo quando foram atingidos pela caminhonete Fiat Toro, que vinha logo atrás, na Avenida Integração, saída de Entre-Ijuís para a BR-285. Era por volta de 1h08min de segunda-feira. O carona do caminhão também ficou ferido.

Câmeras de videomonitoramento flagraram a colisão. Nas imagens é possível ver que o caminhão segue em velocidade normal na via e a caminhonete trafega no mesmo sentido, logo atrás. Em dado momento, o Fiat Toro acelera e atinge os trabalhadores na traseira do veículo da coleta de lixo (assista abaixo).

Depois do acidente, os quatro trabalhadores da coleta de lixo foram levados ao Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo. Um deles, de 36 anos, precisou ter as duas pernas amputadas e segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave. Outro gari também segue internado e dois trabalhadores feridos já tiveram alta.

A conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva tem a ver com a gravidade dos fatos. O teste do etilômetro identificou 0,61 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que está bem acima do limite, de 0,05 mg/l, e caracteriza crime de trânsito. No depoimento à Polícia Civil, o motorista da Fiat Toro preferiu ficar em silêncio.

— O caminhão estava dentro da cidade coletando o lixo quando foi atingido pelo outro veículo, que estava em alta velocidade. A polícia rodoviária aplicou o teste do etilômetro e constatou que o motorista estava embriagado, o que fez com que fosse detido em flagrante — disse o delegado regional de Santo Ângelo, Charles Dias do Nascimento.

O gari que teve as duas pernas amputadas estava no segundo dia de trabalho na empresa de coleta de lixo. O irmão dele, Vagner Valin de Souza, lamentou o ocorrido:

— Não caiu a ficha. A gente sempre via a pessoa caminhando, trabalhando... Agora meu irmão está na UTI e vamos torcer que ele se recupere bem.

A empresa Coletarlix, contratada pela prefeitura de Entre-Ijuís para prestar o serviço de coleta de lixo, o serviço era realizado durante a madrugada para evitar o movimento do dia. Também informou que presta suporte aos familiares.

O que diz a defesa

Em nota, a defesa do motorista da Fiat Toro, Júnior Weber, representada pelos advogados Valdir Fontoura de Souza Júnior e Matheus Fagundes Maurer, disse que lamenta o ocorrido e as consequências do acidente, assim como se solidariza com as vítimas e seus familiares.