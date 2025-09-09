Trânsito

Vídeo
Notícia

Motorista que bateu em caminhão do lixo e deixou três garis em estado grave vai a prisão preventiva; câmeras flagraram colisão

Um dos trabalhadores precisou ter as duas pernas amputadas. Condutor foi detido em flagrante por dirigir embriagado e responderá por crime de trânsito

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS