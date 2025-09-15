Motorista morre após sair da pista na RS-536, em São Miguel das Missões

Veículo saiu da pista após motorista perder o controle e acabou colidindo com cerca. CRBM / Divulgação

Um homem de 38 anos morreu após um acidente na RS-536, em São Miguel das Missões, no noroeste do Estado. O caso aconteceu por volta da meia noite e meia desta segunda-feira (15), na altura do km 34 da rodovia.

A vítima conduzia o veículo quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. O carro parou junto a uma cerca em terreno próximo. O condutor sofreu múltiplas fraturas, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.