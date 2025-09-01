Motociclista morre em acidente na BR-285 em Coronel Barros 

Um homem de 46 anos morreu em acidente de trânsito na BR-285, em Coronel Barros, no noroeste gaúcho, na manhã desta segunda-feira (1º).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto seguia no sentido Entre-Ijuís a Coronel Barros quando bateu de frente em um Jeep que vinha no sentido contrário.

A colisão foi em frente a entrada da linha Pulador, em trecho onde o asfalto é duplicado.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da rodovia. Ele morreu no local. A identidade não foi divulgada pelas autoridades até a publicação da reportagem. Os ocupantes do Jeep não se feriram.