Motociclista morre após ser atropelado por caminhão na BR-386 em Frederico Westphalen

Motociclista foi atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário da rodovia. PRF / Divulgação

Um homem morreu atropelado na tarde desta quarta-feira (24) na BR-386 em Frederico Westphalen, no norte do Estado.

A vítima conduzia uma motocicleta com placas de Seberi quando perdeu o controle no km 28, caiu sobre a pista e foi atingida por um caminhão que trafegava no sentido contrário da rodovia.

O homem, de 53 anos e natural de Seberi, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor do caminhão, com placas de Tuparendi, realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.