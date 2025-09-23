Morre terceira vítima de acidente na RS-569, em Barra Funda

Motorista sem CNH tentou ultrapassagem. CRBM / Divulgação

Morreu nesta terça-feira (23) a terceira vítima do acidente que aconteceu na RS-569, no município de Barra Funda, na semana passada. Ela foi identificada como Denise Elvira da Silva, de 43 anos.

Denise era passageira de um veículo modelo Honda Civic que colidiu com um Ford Focus na noite de 14 de setembro. Ela estava acompanhada do motorista Fabrício Bussolaro, de 42 anos, que morreu logo após o acidente.

Já no último sábado (20), morreu Tiago Rodrigues Machado, de 37 anos. Internado desde o dia do acidente, ele era passageiro do Ford Focus.

Relembre o caso

A colisão entre os carros aconteceu no km 32 da rodovia, por volta das 21h30min. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do Focus tentou ultrapassar em local proibido e acabou batendo de frente com o Civic.

Ainda conforme a Brigada Militar, o condutor do Focus, um homem de 51 anos, não tinha habilitação. Ele também se feriu na colisão.

*Colaborou Felipe Matiasso







