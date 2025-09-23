Mais de 1,2 mil motoristas de Passo Fundo perderam o direito de dirigir; veja as principais infrações

Maioria teve carteira suspensa por se recusar a fazer o teste do bafômetro Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste ano, a cada dia, ao menos cinco motoristas perderam o direito de dirigir em Passo Fundo, no norte do Estado. Entre janeiro e setembro, foram 970 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) suspensas e outras 256 cassadas, conforme levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) RS.

O número é 122% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando foram abertos 551 processos de cassação e suspensão na cidade do norte gaúcho.

Entre as infrações mais recorrentes que resultaram na perda do direito de dirigir estão: recusa a fazer o teste do bafômetro, pontuação máxima de infrações atingida e dirigir mesmo após a suspensão.

A sequência do ranking ainda mostra, em ocorrência menores, os motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool, os que fizeram ultrapassagens em velocidade mais de 50% do permitido e os que utilizaram o veículo para manobras perigosas, com arrancadas bruscas, derrapagens ou arrastamento de pneus.

Para recuperar o direito de dirigir, os infratores precisam cumprir algumas determinações após o prazo das penalidades. Quem tem a CNH suspensa deve fazer curso de reciclagem, além de esperar o tempo de suspensão finalizar, o qual é de no máximo um ano.

Já quem teve o documento cassado precisa aguardar dois anos para fazer todo o processo de habilitação novamente. Ou seja, passar pelos exames teóricos e práticos, além da avaliação médica e psicológica.

Fiscalização pode explicar aumento

Operações são feitas pela Guarda Civil com apoio da Brigada Militar. PMPF / Divulgação

A maior incidência de motoristas infringindo as leis e o reforço das ações de fiscalização de trânsito — feitas em conjunto pela Brigada Militar e Guarda Municipal de Trânsito — podem ser as principais causas do grande número de ocorrências registradas neste ano.

Conforme o secretário-adjunto de Segurança e Transportes de Passo Fundo, Ruberson Stieven, ações da Operação Balada Segura realizadas próximas à região boemia têm o intuito de coibir a combinação entre direção e álcool:

— O consumo de bebida alcoólica junto da condução do veículo é a grande causa dos acidentes e dos óbitos nas estradas do país. Hoje, toda a ação de Balada Segura que o condutor for flagrado dirigindo desta forma dá suspensão da CNH. Vemos que o cerco da fiscalização está mais fechado na cidade.

Leia Mais Casal que morreu em acidente com motorista embriagado na BR-285 deixa filho de cinco anos

Entre os motoristas abordados a cada ação, 20% se nega a realizar o teste do etilômetro. Destes, uma média de três acabam presos.