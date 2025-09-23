Trânsito

De janeiro a setembro
Notícia

Mais de 1,2 mil motoristas de Passo Fundo perderam o direito de dirigir; veja as principais infrações

Levantamento do Detran aponta que, neste ano, foram 970 carteiras suspensas e 256 cassadas na cidade

Eduarda Costa

Repórter

