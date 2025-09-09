Laudo aponta que empresário foi arremessado de Porsche após colidir com árvore na BR-386

Jonas Stefanello perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Grupo Gazeta / Divulgação

O empresário Jonas Stefanello, 45 anos, morreu após ser arremessado do Porsche Cayman S que conduzia, em um acidente na BR-386, entre Sarandi e Carazinho, no norte do Estado, segundo o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que revelou a dinâmica do caso.

O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (4), no km 166 da rodovia. Stefanello perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Ele morreu no local.

Segundo o laudo, o Porsche transitava sob chuva no sentido Sarandi–Carazinho no momento do acidente. O veículo cruzou as duas faixas do sentido contrário, saiu da pista e colidiu com uma árvore na faixa de domínio, atingindo-a com a porção dianteira direita.

O impacto fez o carro girar cerca de 180 graus no sentido anti-horário, momento em que o condutor foi arremessado para fora do veículo, caindo sobre a pista, conforme informou a PRF. O laudo ainda aponta que os pneus estavam em estado regular de conservação (meia-vida) e que os airbags foram acionados.

Uso comercial em empresa esportiva

O Porsche havia sido adquirido para uso comercial da empresa esportiva da qual Stefanello era sócio-proprietário. Ele havia buscado o veículo cerca de duas horas antes do acidente. A empresa lamentou a morte do empresário em nota publicada nas redes sociais:

"De sorriso fácil e um carisma ímpar, Jonas tinha grande facilidade em fazer amigos e era conhecido por seu jeito descontraído e alegre. Sua energia contagiante marcava os lugares por onde passava", diz o texto.