Jovem de 29 anos morre em colisão entre carro e ônibus na BR-386

Condutor de Celta morreu no local. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um jovem de 29 anos morreu em um acidente na BR-386, em Almirante Tamandaré do Sul, no norte do Estado, na noite de domingo (28). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele dirigia um Celta que colidiu com um ônibus no km 148 da rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 22h. Os bombeiros foram acionados para remover a vítima, que ficou presa às ferragens. O nome dele não foi divulgado.