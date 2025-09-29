Irmãos e cunhado que morreram em acidente em Entre-Ijuís celebraram aniversário um dia antes e viajavam para visitar familiares

Da esq. para direita: Samara, Ana Paula, Gabriel e Jonathan. Arquivo pessoal

Os quatro jovens que morreram em um acidente na BR-285 no último sábado (27), em Entre-Ijuís, no noroeste gaúcho, celebraram, no dia anterior, o aniversário de uma das vítimas. Na sexta-feira (26), Ana Paula Fernandes Diello dos Santos completou 25 anos em uma festa ao lado da família, em Panambi, onde morava.

Além dela, morreram seus dois irmãos, Jonathan Fernandes Diello, 26, e Samara Fernandes, 28, e Gabriel Antônio Soares dos Santos, 28, marido de Ana Paula. O carro em que estavam bateu de frente em um caminhão que transportava leite pouco antes das 15h de sábado, perto de acesso a localidade de Esquina Gaúcha.

Litiele Fernandes, irmã de Ana Paula, Jonathan e Samara, participou da festa de aniversário na sexta-feira e conta a surpresa organizada por Gabriel para a esposa:

— O Gabriel (marido) fez uma surpresa com um carro de telemensagem, que era o sonho dela.

No começo da tarde do dia seguinte à festa, Ana, os dois irmãos e o marido embarcaram em um Corsa em direção a Santo Ângelo, onde tinham planos de visitar uma avó, enquanto Jonathan iria até a casa de um irmão e Samara encontraria o filho, que mora com outra avó na cidade. Ao fim da tarde, voltariam juntos para Panambi.

A viagem de 95 quilômetros foi interrompida por volta de 14h50min, quando o carro bateu de frente em um caminhão. Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo e o carro ficou totalmente destruído.

As causas da colisão ainda são desconhecidas, mas informações preliminares da Polícia Civil indicam que o carro pode ter perdido o controle por aquaplanagem e invadido a pista contrária. A chuva era fraca no momento do acidente, mas o grande volume de água acumulado na pista pode ter contribuído para a colisão. A perícia trabalha para identificar a conclusão definitiva do ocorrido.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para a ingestão de álcool.

Famílias aguardam liberação dos corpos para despedida

A violência da colisão levou o carro a pegar fogo na rodovia. As vítimas morreram carbonizadas, o que dificulta a identificação de cada uma. Até as 12h desta segunda-feira (29), os quatro não haviam sido liberados para cerimônias de despedida e sepultamento.

Os corpos estão no Posto Médico Legal (PML) de Santa Rosa, onde passaram por coleta de material genético. Em nota, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) informou que as amostras foram encaminhadas ao laboratório do órgão, em Porto Alegre, para realização de análise de DNA. Leia na íntegra:

"O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS) informa que atua no atendimento ao grave acidente automobilístico ocorrido na tarde de sábado (27), na BR-285, em Entre-Ijuís, que resultou na morte de quatro pessoas.

Devido à complexidade do caso, os trabalhos periciais demandam rigor técnico para garantir a identificação das vítimas. As equipes do IGP trabalham de forma ininterrupta desde ontem, e permanecem mobilizadas, realizando a coleta de material genético, já encaminhado ao laboratório do órgão, em Porto Alegre, para realização de análise de DNA.