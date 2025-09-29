Trânsito

De Panambi
Notícia

Irmãos e cunhado que morreram em acidente em Entre-Ijuís celebraram aniversário um dia antes e viajavam para visitar familiares

Corpos das quatro vítimas ainda não foram liberados para velório. Perícia trabalha desde sábado na identificação técnica, devido a gravidade dos ferimentos

Tamires Hanke

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS