Trânsito

Na RS-324
Notícia

Homem morre esmagado entre caminhões em posto de combustíveis de Casca

Veículos estavam estacionados no posto e a vítima morreu no local. A Polícia Civil investiga o que pode ter causado o acidente

Rebecca Mistura

Repórter

