Homem morre esmagado entre caminhões em posto de combustíveis de Casca

Um homem morreu num acidente em um posto de combustíveis às margens da RS-324, no trevo de acesso a Casca, no norte do Estado, na noite de quinta-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada prensada entre a carroceria de um caminhão e a cabine de outro.
Os veículos estavam estacionados no pátio do posto. O homem foi localizado já sem vida e a perícia foi acionada para realizar levantamentos no local.
A Polícia Civil apura as causas do acidente. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento.