Homem morre em acidente na RS-342 em Cruz Alta; trânsito na rodovia está em meia pista

Nesta quinta-feira (4), um homem morreu em um acidente de trânsito na RS-342, em Cruz Alta, no noroeste do Estado. A colisão foi por volta das 12h30min, no km 145 da rodovia, e envolveu um carro e um caminhão.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os veículos eram ocupados apenas pelos motoristas. O condutor do carro, um Onix com placas de Belo Horizonte, morreu no local.

Leia Mais Carreta de combustível tomba e bloqueia trânsito na RS-342, em Cruz Alta

O motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Ijuí–Cruz Alta quando o carro invadiu a pista contrária e os veículos bateram de frente. O caminhoneiro foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta.

Conforme o CRBM, o trânsito no trecho está em meia pista, no sistema pare e siga. A vítima ainda não foi identificada.

O acidente aconteceu a cerca de 100 metros do ponto onde, na última terça-feira (2), um caminhão bitrem carregado com óleo diesel tombou e bloqueou a rodovia por quase cinco horas. Em menos de um mês, este é o terceiro acidente registrado no trecho de aproximadamente três quilômetros RS-342, que já deixou duas vítimas fatais.