Homem morre em acidente na BR-386, em Frederico Westphalen 

Um homem de 34 anos morreu em um acidente na noite de sábado (13), no km 30 da BR-386, em Frederico Westphalen, no norte gaúcho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia um Ford Fusion, emplacado em Palmeira das Missões.
O condutor, natural do mesmo município do emplacamento do veículo, perdeu o controle do carro, que saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia. Ele morreu no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, em situação estável.