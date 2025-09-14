Homem morre em acidente na BR-386, em Frederico Westphalen 

PRF atendeu ocorrência envolvendo o Ford Fusion de Palmeira das Missões. PRF / Divulgação

Um homem de 34 anos morreu em um acidente na noite de sábado (13), no km 30 da BR-386, em Frederico Westphalen, no norte gaúcho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia um Ford Fusion, emplacado em Palmeira das Missões.

O condutor, natural do mesmo município do emplacamento do veículo, perdeu o controle do carro, que saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia. Ele morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, em situação estável.

Leia Mais Adolescente de 14 anos que dirigia caminhonete se envolve em acidente em rodovia na região das Missões