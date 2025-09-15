Homem morre em acidente entre carro e carreta na RS-404 em Ronda Alta

Um homem morreu em um acidente de trânsito na RS-404, em Ronda Alta, no norte do Estado. A colisão foi registrada por volta das 12h30min desta segunda-feira (15).

Conforme informações da Brigada Militar, o acidente envolveu um veículo Gol e um caminhão. Ambos andavam no mesmo sentido da rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, o carro colidiu na traseira da carreta.

Com o impacto, o motorista do Gol morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada.

Uma passageira do carro foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em um hospital de Ronda Alta. Já o motorista do caminhão não se feriu.