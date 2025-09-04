Homem morre em acidente com Porsche na BR-386 em Carazinho

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (4), após perder o controle do Porsche Cayman que dirigia na BR-386. O acidente foi no quilômetro 166, entre os municípios de Carazinho e Sarandi, no norte do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 14h30min, próximo ao antigo pedágio de Carazinho.

Chovia no momento do acidente e o veículo acabou saindo da pista. Com o impacto da colisão, o corpo do motorista foi arremessado do carro.

O motorista foi identificado como Jonas Stefanello, 45 anos. Natural de Ibirubá, ele estava sozinho no carro no momento do acidente.

Ele era filho do presidente da Coprel, Jânio Stefanello, e irmão do diretor da cooperativa, Mateus Stefanello. Havia completado 45 anos na terça-feira (2). No âmbito profissional, atuava como sócio-proprietário de empresa de padel

"Jonas será sempre lembrado por sua alegria contagiante, vitalidade e energia que marcavam os lugares por onde passava", escreveu a cooperativa em nota de falecimento (leia abaixo).

O trecho onde ocorreu o acidente ficou parcialmente bloqueado por cerca de três horas, mas o trânsito já foi liberado. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local e as causas do acidente são apuradas.