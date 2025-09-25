Homem é arremessado em caçamba após atropelamento em Ijuí; motorista fugiu do local

Um motorista fugiu após colidir em um casal que andava de moto e atropelar um homem na noite de quarta-feira (24), em Ijuí, no noroeste do RS. Com o impacto, uma das vítimas foi arremessada para dentro da caçamba de uma caminhonete.

O motorista foi identificado pela Polícia Civil, que faz buscas. Conforme testemunhas, ele conduzia um Fiat Uno verde em alta velocidade pela Rua 20 de Setembro quando invadiu a preferencial e atingiu a motocicleta por volta das 18h30min.

Na mesma rua, dez metros depois, o motorista do Fiat Uno atropelou um homem de 56 anos. Ele havia estacionado seu carro e atravessava para o outro lado da via.

O impacto foi registrado por câmeras de monitoramento (veja abaixo). O homem foi arremessado e caiu na caçamba de uma camionete, que estava estacionada na rua.

O dono da camionete é o empresário Fabio Luiz Muller, amigo de anos da vítima. No momento do acidente, ele trabalhava em uma fruteira que fica na esquina.

— Quando eu vi ele lá na camionete ainda brinquei e perguntei "o que tá fazendo aí, se escondendo de quem?", porque eu não entendi o que tinha acontecido. Só fui entender quando ele me pediu socorro — disse.

Muller pediu a ajuda de um funcionário para que segurasse o amigo na caçamba enquanto se dirigia ao Hospital de Caridade de Ijuí (HCI). O homem apresentava sangramentos por causa do atropelamento.

O HCI informou que a vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) coronariana. Segundo Muller, o amigo passou por uma cirurgia no coração.

Já o casal que estava na motocicleta, um homem de 29 anos e uma mulher de 36 anos, sofreu escoriações. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem.