Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem de 64 anos morre após colisão entre carro e caminhão na BR-158 em Palmeira das Missões

Acidente foi por volta das 10h40min deste sábado (27). Vítima ficou presa às ferragens

Mathias Boni

