Homem de 64 anos morre após colisão entre carro e caminhão na BR-158 em Palmeira das Missões

A colisão entre os veículos foi frontal, segundo a PRF. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 64 anos morreu após colisão entre um carro e um caminhão na BR-158, em Palmeira das Missões, no norte do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 10h40min deste sábado (27).

Os veículos envolvidos no acidente são um Spacefox emplacado em Palmeira das Missões e um caminhão Scania, com placas de Porto Xavier. A colisão foi frontal.

O homem que morreu após o acidente, natural de Palmeira das Missões, era o condutor do Spacefox. Conforme a PRF, ele ficou preso às ferragens e morreu no local. A identidade não foi divulgada até o momento.

O motorista do caminhão não se feriu no acidente. Ainda de acordo com a PRF, ele realizou o teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.