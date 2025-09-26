Trânsito

Infração grave
Notícia

Estacionamento em fila dupla gera quase 800 multas entre janeiro e setembro em Passo Fundo

Parada irregular compromete o trânsito em áreas movimentadas. Entre todas as autuações, cidade registrou o dobro de penalidades em relação ao mesmo período do ano passado

Luiz Otávio Calderan

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS