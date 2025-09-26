Estacionamento em fila dupla gera quase 800 multas entre janeiro e setembro em Passo Fundo

Prática irregular aumenta o risco de acidentes. Reprodução RBS TV / Divulgação

Correção: o estacionamento em fila dupla gerou quase 800 multas entre janeiro e setembro em Passo Fundo, e não 13.360, número que corresponde ao total de todas as infrações de trânsito na cidade, como publicado entre as 5h00min e as 7h08min de 26 de setembro. O texto já foi corrigido.

A infração por fila dupla está entre as mais recorrentes em Passo Fundo, no norte do Estado. Quase 800 multas por estacionamento em fila dupla foram registradas entre janeiro e setembro de 2025, segundo a Guarda Municipal de Trânsito.

Ainda conforme o órgão, entre todas as infrações de trânsito, foram aplicadas 13.360 autuações no perímetro urbano, no primeiro semestre deste ano — o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. As infrações ocorrem principalmente em áreas movimentadas, como avenidas, escolas e hospitais. Motoristas costumam justificar a parada como rápida, com o pisca-alerta ligado, mas a prática compromete a fluidez do trânsito e aumenta o risco de acidentes.

— Temos problemas naturais nas entradas e saídas de escolas, na parte dos hospitais, principalmente por conta do pessoal de fora, em especial quando tem clima mais adverso, como chuva ou frio. Mas na área central temos sérios problemas com pessoas que param em fila dupla para embarque, desembarque ou descarga de material — avaliou o comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3° RPMon), tenente-coronel Marcelo Rovani.

A parada em fila dupla aumenta as chances de colisões laterais e traseiras, além de atropelamentos.

Infração grave

Descarga de material na área central é um dos principais problemas. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Avenida Brasil, a mais extensa e movimentada da cidade, concentra a maior parte das irregularidades. De janeiro até agora, foram quase 800 autuações por estacionamento em fila dupla.

A infração é considerada grave: o condutor recebe cinco pontos na carteira de habilitação e também ganha multa no valor de R$ 195,23. O veículo também pode ser removido pelo guincho.

Mas a fiscalização também identifica outras infrações, como estacionamento em locais e horários proibidos, explica o secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, Tadeu Trindade:

— Os principais pontos que nós temos aqui no município são a área central e próximo aos shoppings, que têm a maior incidência desse tipo de infração. Tudo que supere a pessoa estacionar — abandonar o veículo ali, desligar, deixar o pisca-alerta ligado — é parada irregular.

— A gente tenta utilizar o bom senso, que é uma das premissas do trânsito, e pede também para os motoristas terem bom senso com relação a isso — reforça Rovani.

