Equipes fazem os últimos ajustes antes de concluir  obra na Avenida Presidente Vargas; próxima etapa só começa em 2026

Obras começaram em maio de 2023. Reprodução RBS TV / Divulgação

A reforma da Avenida Presidente Vargas, a principal via do bairro São Cristóvão, está quase 100% concluída e, agora, falta pouco para a entrega definitiva. Até a conclusão da obra, precisam ser feitos reparos como a pintura da ciclovia e acionamento da iluminação em Led, além de ajustes na acessibilidade.

A revitalização começou em maio de 2023 e abrange 3,3 quilômetros desde o trevo do Ricci, na saída para Marau, até a Rua Scarpelini Ghezzi. O investimento é estimado em R$ 17 milhões.

Depois da conclusão desse trecho, a prefeitura começará outra obra, dessa vez da Rua Scarpelini Ghezzi até a General Canabarro, o que soma um percurso de 2 quilômetros.

— Essa segunda etapa está em projeto pelas equipes da prefeitura e só deve ser licitada no ano que vem — disse o secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi.

A previsão inicial era que a obra fosse entregue em janeiro deste ano, mas houve atraso por conta do excesso de chuva registrado em 2024.

Ao longo do processo, as equipes atuaram na padronização dos canteiros centrais, implementação de rótula, nova pavimentação, ciclovia e caminhódromo, além de sinalização da via e paisagismo, o que causou certo transtorno aos motoristas.