Trânsito

Em Passo Fundo
Notícia

Equipes fazem os últimos ajustes antes de concluir  obra na Avenida Presidente Vargas; próxima etapa só começa em 2026

Primeira etapa abrange 3,3 quilômetros desde o trevo do Ricci até a Rua Scarpelini Ghezzi. Trecho até a Rua General Canabarro está em projeto

Luiz Otávio Calderan

Repórter

