Trânsito

Norte do RS
Notícia

Casal morre em acidente na BR-285, em Carazinho; criança fica ferida

Vítimas fatais estavam em um Fiat Siena que colidiu frontalmente com uma Fiat Toro

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

