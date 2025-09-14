Casal morre em acidente na BR-285, em Carazinho; criança fica ferida

Duas pessoas morreram em um acidente no final da tarde deste domingo (14), na BR-285, em Carazinho, no norte do Estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, elas estavam em um Fiat Siena que colidiu frontalmente com uma Fiat Toro, no km 336 da rodovia, na ponte sobre o Rio Glória.
O casal morreu no local. O condutor tinha 30 anos, e a passageira, 35 anos. Uma criança, de cinco anos, que estava no veículo ficou ferida e foi encaminhada para atendimento.
O motorista da Toro, de 50 anos, chegou a ser levado para o hospital. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso por apresentar sinais de embriaguez, de acordo com a PRF.
A rodovia foi totalmente bloqueada no trecho da colisão. Por volta das 21h20min, a pista começou a ser liberada parcialmente. As causas do acidente são investigadas.