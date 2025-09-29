Direção defensiva: saiba como evitar acidentes e salvar vidas nas rodovias 

Direção defensiva pode evitar um acidente ou reduzir as consequências. Duda Fortes / Agencia RBS

Na BR-285 e BR-153, rodovias federais que cortam 13 cidades do norte gaúcho, não é incomum ver motoristas que arriscam a própria vida e a de outros através de manobras perigosas, distraídos no celular ou até sob efeito de álcool.

De janeiro até 22 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Passo Fundo registrou 79 ocorrências de trânsito. Os acidentes resultaram em 117 feridos, 23 deles em estado grave. Três pessoas morreram.

Conforme o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF em Passo Fundo, Eduardo Dalla Corte Tofoli, colisões frontais e transversais, além de saídas de pista, estão entre os tipos de acidentes mais frequentes:

— As principais causas são ultrapassagens irregulares, ingestão de álcool antes de dirigir e ausência de reação do condutor que, muitas vezes, está relacionada ao uso do telefone celular, apesar de dificilmente o motorista envolvido admitir.

Prever situações de risco

Para enfrentar o cenário, a recomendação é adotar a direção defensiva. A técnica consiste em conduzir antecipando perigos e reagindo com cautela a condições adversas e ações incorretas de terceiros.

— O motorista que dirige de maneira defensiva muitas vezes consegue evitar um acidente ou reduzir as suas consequências. O que seria grave ou fatal pode se tornar um acidente com lesões leves ou até mesmo sem lesões — destaca Tofoli.

A direção defensiva começa antes mesmo de ligar o motor. Verificar as condições do veículo é essencial, assim como avaliar as condições físicas e emocionais do motorista.

Prever situações de risco também significa observar a estrada, o ambiente e o comportamento de outros condutores. O tempo de reação de um motorista diante de uma situação inesperada pode ser a diferença entre um acidente grave e um susto.

Em rodovias onde a velocidade é maior, o motorista deve evitar manter o foco apenas em um ponto, como, por exemplo, logo à frente do veículo. Os olhos precisam estar em constante movimento, observando a estrada mais à frente, nas laterais e também verificando constantemente os espelhos retrovisores. EDUARDO DALLA CORTE TOFOLI Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF

Tofoli ainda acrescenta que, quanto maior for a velocidade, menor o tempo para reagir.

Na estrada

Além de respeitar as regras de trânsito, o motorista deve manter distância segura dos veículos à frente, evitar distrações como o celular e não ultrapassar em locais proibidos.

Em trechos esburacados, diminuir a velocidade para evitar manobras bruscas que podem causar perda de controle é essencial. Ao se aproximar de áreas urbanas, também reduzir a velocidade devido ao maior fluxo.

— São nestes locais onde mais ocorrem colisões transversais, devido à grande quantidade de cruzamento com vias urbanas, e atropelamentos, pois nas cidades há maior trânsito de pedestres e ciclistas, sendo que muitos são crianças e idosos com capacidade de reação reduzida — ressalta Tofoli.

Chuva forte e neblina exigem cuidados redobrados. O motorista deve reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente e manter os faróis baixos ligados:

— Farol baixo é a luz toda ligada e não apenas as sinaleiras. Além disso, o uso do limpador de para-brisa e do desembaçador é indispensável.

No caso da neblina, os faróis específicos também podem ser acionados para melhor visibilidade. Porém, se mesmo assim o condutor não se sentir seguro, a recomendação é não parar no acostamento, já que a proximidade da pista aumenta o risco de colisão.

A orientação é procurar um local protegido, como postos de combustíveis ou pátios próximos à rodovia, até que a condição climática melhore.

Atenção ao ultrapassar

Grande parte dos acidentes na BR-285 e na BR-153 acontece durante ultrapassagens — e não apenas em locais proibidos. Isso porque é possível ter três ou mais veículos envolvidos.

Mesmo em trechos onde a manobra é permitida, fatores como erro de cálculo, potência do veículo, extensão do automóvel ultrapassado, inclinação da pista e velocidade do tráfego contrário podem comprometer a segurança.