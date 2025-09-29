Trânsito

Boas práticas
Notícia

Direção defensiva: saiba como evitar acidentes e salvar vidas nas rodovias 

Maioria dos acidentes registrados pela PRF na região de Passo Fundo foi causada por manobras perigosas, uso de celular e efeito de álcool. Antecipar perigos aumenta a segurança

Tatiana Tramontina

Repórter

