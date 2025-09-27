Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Colisão entre carro e caminhão causa bloqueio na BR-285 em Entre-Ijuís

Veículos bateram de frente em trecho próximo a Esquina Gaúcha. Trânsito está fechado para o trabalho do Corpo de Bombeiros

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS