Colisão entre carro e caminhão causa bloqueio na BR-285 em Entre-Ijuís

Um acidente de trânsito causa o bloqueio total da BR-285 em Entre-Ijuís, no noroeste gaúcho. A colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão no trecho próximo a localidade de Esquina Gaúcha.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo, que atende a ocorrência, o carro e o caminhão bateram de frente e pegaram fogo. Há vítimas carbonizadas no veículo de passeio.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou o trânsito naquele trecho até a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros.