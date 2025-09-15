Casal que morreu em acidente com motorista embriagado na BR-285 deixa filho de cinco anos

Péricles e Emanuelly eram moradores de Passo Fundo. Arquivo pessoal / Divulgação

O casal que morreu em um acidente na BR-285 em Carazinho, no fim da tarde de domingo (14), foi identificado pela Polícia Civil como Péricles Mattos dos Santos, 30 anos, e Emanuelly Lopes Pereira, 27 anos. Eles eram naturais de Carazinho, mas residiam em Passo Fundo, no norte do RS.

O casal viajava com o filho, uma criança de cinco anos. O menino ficou ferido no acidente e segue internado no Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC), em estado estável.

Péricles e Emanuelly morreram depois que uma caminhonete modelo Fiat Toro colidiu frontalmente com o Fiat Siena, carro em que estava a família. Ambos faleceram no local do acidente.

O motorista da Toro, um homem de 50 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante por apresentar sinais de embriaguez, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele é natural de Não-Me-Toque.

Motorista da Fiat Toro foi preso em flagrante. PRF / Divulgação

O homem segue preso e vai passar por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (15). A Polícia Civil investiga a dinâmica do acidente.