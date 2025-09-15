Trânsito

Norte do RS
Notícia

Casal que morreu em acidente com motorista embriagado na BR-285 deixa filho de cinco anos

Condutor de caminhonete, que colidiu frontalmente com o carro da família, está preso. Criança segue internada

Rebecca Mistura

Repórter

