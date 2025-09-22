Carro cai em cratera no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo

Por volta das 7h desta segunda-feira (22), um carro caiu em uma cratera que se formou no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. O motorista teve ferimentos leves.

O buraco apareceu na Rua São Sebastião após a chuva das últimas horas. Por causa disso, a via está interditada entre os cruzamentos com as ruas Hermínio Biazus e Machado de Assis.

Conforme os moradores — que ajudaram a socorrer o condutor —, o veículo, um Fiat Palio vermelho, foi removido do local às 9h40min.

Funcionários da Corsan/Aegea trabalham no local. Eduarda Costa / Agencia RBS